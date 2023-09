Il va quitter le PSG, son transfert est imminent

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec le PSG, Kenny Nagera serait sur le point de changer de club. Alors que le mercato estival ferme ses portes ce vendredi soir, le crack de 21 ans devrait signer à Differdange. Formé au PSG, Kenny Nagera serait en passe de signer un contrat de deux saisons avec le club luxembourgeois.

Lors de ce mercato estival, le PSG a bouclé de nombreux départs. En effet, Luis Campos a finalisé à la fois les transferts de Renato Sanches, Leandro Paredes (AS Rome), Neymar (Al Hilal), Djeidi Gassama (Sheffield), Abdou Diallo (Al Arabi), Mauro Icardi (Galatasaray) et d'Eric Junior Dina Ebimbe. De surcroit, le conseiller football du PSG a laissé filer Sergio Ramos (sans club) et Lionel Messi (Inter Miami) librement et gratuitement à la fin de leur contrat le 30 juin.

Kenny Nagera va quitter le PSG

Alors que le marché ferme ses portes ce vendredi soir, le PSG compterait boucler d'autres départs. En effet, le club de la capitale espérerait se séparer de Juan Bernat, Hugo Ekitike, Marco Verratti et de Georginio Wijnaldum. En parallèle, le PSG ne retiendrait pas Kenny Nagera, qui évolue avec son équipe B. D'ailleurs, le crack de 21 ans serait sur le point de quitter le navire parisien.

Un contrat de deux ans attend Nagera à Differdange