Il va jeter l'éponge pour cette star, le PSG peut exulter

Amadou Diawara

Le PSG et le Bayern seraient en concurrence pour boucler le transfert d'Harry Kane, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec Tottenham. Pour rafler la mise sur ce dossier, le club bavarois aurait formulé une offre à hauteur de 100M€ dernièrement. Mais alors que les Spurs ont repoussé leur offensive, les Bavarois seraient sur le point de sortir de la course à la signature d'Harry Kane.

Harry Kane brille du côté de Tottenham ces dernières saisons. Ainsi, il aurait alerté à la fois le PSG et le Bayern. Alors que le buteur anglais de 30 ans privilégierait un transfert vers Munich, le club bavarois aurait formulé une troisième et dernière offre à hauteur de 100M€ dernièrement.

Coup de théâtre, le clan Neymar prépare son départ du PSG ! https://t.co/CwvKGsMTsB pic.twitter.com/mTSYCI3ZCX — le10sport (@le10sport) August 7, 2023

Tottenham refuse la dernière offre du Bayern pour Kane

Toutefois, à en croire Sky Sports et The Athletic , la direction de Tottenham aurait repoussé l'ultime offensive du Bayern, exigeant un chèque d'environ 115M€ pour boucler la vente d'Harry Kane cet été. Par conséquent, le club emmené par Thomas Tuchel ne devrait plus être un danger pour le PSG sur ce dossier.

Le Bayern va faire une croix sur Kane