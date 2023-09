Il signe au RC Lens et déballe tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans les ultimes instants du mercato estival, le RC Lens a officialisé l'arrivée de Ruben Aguilar. L'ancien joueur de l'AS Monaco ou encore de l'AJ Auxerre s'est engagé avec le club nordiste jusqu'en 2026. Lors d'un entretien accordé à la presse régionale, l'arrière droit est revenu sur son transfert et ne regrette aucunement son choix.

Il est la dernière recrue estivale du RC Lens. A 30 ans, Ruben Aguilar a pris la décision de tenter de pari lensois. L'arrière droit s'est engagé avec les Sang et Or j usqu'en 2026. Il y a quelques jours, Aguilar avait évoqué sa signature au RC Lens.

« Cela a été très simple »

« Cela a été très simple. Avant de l’avoir, j’ai eu Arnaud Pouille et Greg (Grégory Thil) au téléphone. Ensuite, j’ai eu un entretien téléphonique avec le coach qui s’est super bien passé. Il m’a encore plus donné envie de rejoindre le club, le projet. Son discours m’a plu, sans me vendre du rêve non plus. J’ai entendu que du positif sur lui et tout ce que je vis correspond à ce qu’on m’a dit. Je n’ai pas eu de mauvaise surprise, bien au contraire, je suis très heureux d’être là » avait-il déclaré en conférence de presse. Une chose est sure, Aguilar ne regrette pas sa décision.

Aguilar ne regrette pas son choix