RC Lens : Il déballe tout sur ce transfert de dernière minute

Arrivé en toute fin de mercato estival au RC Lens, Ruben Aguilar était présent en conférence de presse ce mercredi, avant le déplacement des Sang et Or à Strasbourg vendredi. L’occasion pour le latéral droit âgé de 30 ans d’en dire un peu plus sur son intégration dans sa nouvelle équipe.

Après quatre saisons passées à l’AS Monaco, Ruben Aguilar a décidé de changer d’air et de rejoindre le RC Lens cet été. Un transfert estimé à 3,5M€ et qui a été officialisé dans les dernières heures du mercato estival. Le latéral droit âgé de 30 ans s’est engagé pour les trois prochaines saisons avec les Sang et Or , jusqu’en juin 2026.

«Pour moi c’était un "oui" tout de suite»

Avant le déplacement du RC Lens sur la pelouse de Strasbourg vendredi, pour le compte de la septième journée de Ligue 1, Ruben Aguilar était présent en conférence de presse ce mercredi. Il a notamment été interrogé sur son intégration, qui a été très rapide : « Je me suis adapté, acclimaté très vite. Après, vous savez, quand on est footballeur, on n’a pas trop de temps. Le transfert s’est vite goupillé. Une fois que Lens est venu aux renseignements, pour moi c’était un "oui" tout de suite. J’ai été très bien accueilli, dans le vestiaire et dans le club tout court », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par La Voix du Nord .

«Je me sens super bien dans ce club et dans cette équipe»