Il signe au PSG et se lâche totalement

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a trouvé son numéro 9. Dans le viseur de Luis Campos depuis de nombreux mois, Gonçalo Ramos a finalement débarqué à Paris sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Dans un entretien accordé au média du club, le buteur formé au Benfica a évoqué les raisons, qui l'ont poussé à rejoindre la capitale française.

Conseiller sportif du PSG, Luis Campos travaillait sur ce dossier depuis plusieurs mois. Il a finalement été récompensé de ses efforts. Gonçalo Ramos est arrivé au PSG sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Ce mardi, l'attaquant venu en provenance du Benfica a livré sa première interview à un média français.

Dembélé : Fiasco annoncé au Barça, le PSG jubile https://t.co/YbvmV0jkq0 pic.twitter.com/SD5zd4J6UJ — le10sport (@le10sport) August 8, 2023

« C'est une nouvelle expérience »

« Je suis très heureux et très fier. C'est une grande fierté et un grand bonheur de représenter un club comme le Paris Saint-Germain. Ma copine est venue avec moi et mes parents aussi, ils vont m'accompagner. C'est une nouvelle expérience. C'est un rêve et nous sommes ici pour embrasser ce nouvel objectif. D'abord collectivement, en essayant de gagner tous les trophées possibles et individuellement en aidant le plus possible en marquant » a confié Ramos à PSG TV. Dans un second temps, le buteur a justifié son arrivée dans la capitale.

« Au début, je n'y croyais pas vraiment »