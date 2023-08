Transferts : Il signe au PSG avec un message spécial

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraichement transféré au PSG qui était en quête d’un nouveau buteur, Gonçalo Ramos vient donc marcher sur les traces d’un certain Pedro Miguel Pauleta, ancienne icône portugaise du club de la capitale à ce poste. D’ailleurs, ce dernier a tenu à faire passer un message à Ramos au moment d’annoncer son arrivée au PSG.

C’était dans l’air du temps, c’est désormais officiel depuis lundi soir : Gonçalo Ramos (22 ans) est un joueur du PSG. Arrivé en provenance du Benfica Lisbonne sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire (65M€ + 15M€ de bonus), l’international portugais est donc le renfort tant attendu au poste de numéro 9.

« À toi d’écrire l’histoire »

Et dans la vidéo d’officialisation diffusée par le PSG, on peut aperçoit l’ancienne gloire Pedro Miguel Pauleta, buteur emblématique du club francilien entre 2003 et 2008, souhaiter la bienvenue à son compatriote portugais : « Je suis Pedro Pauleta, j’ai joué cinq ans pour le PSG, j’ai marqué 109 buts. Maintenant à toi d’écrire l’histoire du PSG. Bienvenue dans notre club », lâche Pauleta dans une mise en scène où il passe son maillot à Gonçalo Ramos. Comme un symbole.

« Un grand bonheur »