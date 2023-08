Mercato : Le PSG en rêve, une deadline est fixée

Alexis Brunet

Depuis le début du mercato, le PSG était à la recherche d'un buteur. Luis Campos a finalement trouvé la perle rare, puisque Gonçalo Ramos a débarqué à Paris. Le Portugais occupera donc la pointe du 4-3-3 de Luis Enrique. Mais avant lui, la piste prioritaire était Harry Kane. Justement l'Anglais n'a toujours pas quitté Totttenham, et il aurait prévenu le Bayern Munich qu'il voudrait être fixé sur son sort avant la fin de la semaine.

Et de 8 ! Avec l'officialisation du transfert de Gonçalo Ramos lundi 7 août, le PSG a déjà recruté huit nouveaux joueurs. On peut même inclure un neuvième nom, puisque Xavi Simons est revenu à Paris, avant de partir en prêt du côté du RB Leipzig. Le club de la capitale procède donc à une large revue d'effectif, et ce n'est sûrement pas fini.

Le PSG veut conclure l'opération Dembélé

Après avoir renforcé la pointe de son attaque, le PSG cherche à en faire de même avec le côté droit. Pour ce poste, c'est Ousmane Dembélé qui a été choisi par les dirigeants parisiens. Le transfert aurait même déjà pu être officialisé, mais le FC Barcelone tarde à envoyer les papiers pour finaliser le deal. Le feuilleton devrait toutefois probablement prendre fin dans les prochains jours, et l'ailier rejoindra bien les champions de France.

Kane veut être fixé rapidement sur son avenir

Il y en a un qui ne devrait pas rejoindre le PSG, c'est Harry Kane. L'Anglais était la priorité du président parisien Nasser Al-Khelaïfi pour le poste de buteur, mais c'est le Bayern Munich qui a eu les faveurs de l'attaquant. Il ne manque plus que la formation allemande et Tottenham se mettent d'accord, mais cela bloque. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le meilleur buteur des Three Lions en aurait assez de cette situation, et il souhaiterait être fixé avant la fin de semaine sur son avenir. Affaire à suivre...