Il signe au PSG et réclame déjà un gros transfert !

Bien que très discret sur le mercato, le PSG a tout de même bouclé l'arrivée de l'une de ses priorités de l'été, à savoir le transfert d'Illia Zabarnyi. Une signature qui peut poser des problèmes dans le vestiaire puisque l'international ukrainien cohabite avec le Russe Matvey Safonov en pleine période de guerre. Et visiblement l'ancien axial de Bournemouth aurait réclamé le départ du portier.

C'est l'un des deux transferts de l'été au PSG. Priorité du mercato dès le mois de juin, Illia Zabarnyi s'est engagé avec le club de la capitale pour environ 66M€, bonus compris. Mais c'est une signature qui a fait parler sur le plan géopolitique. Et pour cause, alors que le conflit entre l'Ukraine et la Russie est toujours intense, l'ancien défenseur de Bournemouth, natif de Kiev, la capitale ukrainienne, rejoint un vestiaire que le Russe Matvey Safonov est présent depuis un an. Une cohabitation inédite et probablement difficile entre les deux hommes, au point que d'après les informations de l'ancien gardien ukrainien Denys Boyko, Illia Zabarnyi a réclamé le départ du portier russe.

Zabarnyi a réclamé le départ de Safonov ? « Heureusement, ce gardien ne joue pas. C'est déjà un plus. J'ai également discuté avec Illia. Je sais qu'il avait effectivement posé comme condition que ce joueur ne fasse pas partie du club français. Malheureusement, tout ne peut pas se passer comme nous le souhaitons, ou comme Illia le souhaite. Cet homme a un contrat qui ne peut probablement pas être rompu comme ça », a-t-il confié sur le plateau de l'émission Football 360.