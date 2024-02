Il signe au PSG en urgence et déballe tout !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le dernier mercato estival a suscité des tensions au sein du PSG. Les dirigeants parisiens avaient traité le dossier Randal Kolo Muani dans les ultimes instants du mois d'août. Après de multiples rebondissements, le club de la capitale est parvenu à l'arracher à l'Eintracht Francfort. Plusieurs mois après son transfert, l'attaquant raconte.

Randal Kolo Muani est passé par toutes les émotions lors du dernier mercato estival. L'attaquant n'a rejoint le PSG que dans les ultimes instants du mois d'août, juste avant la fermeture du marché. La faute notamment à Hugo Ekitike, qui avait refusé de rejoindre l'Eintracht Francfort, ce qui n'avait, évidemment, pas arrangé les affaires de Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG avait été même forcé de mettre la main à la pâte pour conclure ce transfert, finalement bouclé pour 95M€.

« Tout s’est fait dans le speed »

Lors d'un long entretien accordé à Onze Mondial , Kolo Muani est revenu sur son transfert au PSG et sur les négociations avec l'Eintracht Francfort en août dernier. « Je ne sais toujours pas comment j’ai fait pour signer au PSG. Je n’ai même pas lu le contrat, je ne faisais que signer en bas de chaque page, sans savoir ce que je paraphais. Tout s’est fait dans le speed, ça courrait dans les bureaux. Je n’avais jamais vu ça. C’était du stress de fou ! J’en ai perdu des cheveux ce jour-là » a confié l'attaquant.

Kolo Muani soulagé après son transfert