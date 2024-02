Échec retentissant pour un transfert, l’OM retourne sa veste

Thomas Bourseau

Jonathan Clauss a été pris en grippe par les dirigeants de l’OM et notamment par le conseiller sportif Mehdi Benatia en raison de son implication fin janvier. Poussé à prendre la porte, Clauss a survécu à une fin de mercato hivernal mouvementée et, surprise, pourrait même être prolongé à présent.

En raison d’une sortie prématurée face à l’AS Monaco (2-2) fin janvier, Jonathan Clauss s’est attiré les foudres de l’OM et plus particulièrement de Mehdi Benatia. Le conseiller sportif de l’Olympique de Marseille n’a pas du tout apprécié l’attitude de Clauss et aurait même laissé une note vocale rapportée par L’Équipe via laquelle le dirigeant de l’OM affirmait que Clauss ne porterait plus jamais le maillot du club.

En colère, l’OM a tenté de se débarrasser de Clauss

Pendant les derniers jours du mercato hivernal, Jonathan Clauss a été poussé vers la sortie par les dirigeants de l’OM qui espéraient l’envoyer à Galatasaray ou encore au Feyenoord. En vain. Et maintenant ? Un coup de théâtre se profilerait à Marseille malgré les proportions prises par ce feuilleton.

OM : La presse italienne annonce déjà un départ pour l’été 2024 ! https://t.co/OqYd5ZKgmP pic.twitter.com/8BvyVzuD2E — le10sport (@le10sport) February 9, 2024

Prolongation de contrat en vue pour Clauss ?