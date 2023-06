Il signe au PSG, c'est déjà la panique

Axel Cornic

Dès le mois de janvier dernier, le Paris Saint-Germain a réussi à boucler un très gros coup avec Milan Skriniar, qui a décidé de ne pas prolonger avec l’Inter. Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A, le Slovaque semblait être un renfort de tout premier choix... mais il n’a plus joué depuis février à cause de gros problèmes au dos, qui commenceraient à sérieusement inquiéter le PSG.

Du côté de l’Inter on s’en mord encore les mains. L’été dernier, le club nerazzurro aurait pu encaisser entre 50 et 70M€ en bouclant le transfert de Milan Skriniar vers le PSG. Or, toutes les offres parisiennes ont été éconduites et le scénario n’a pas changé à l’hiver, lorsque Luis Campos est revenu à la charge.

Skriniar débarquer au PSG...

Finalement, tout ça a arrangé le PSG, qui se retrouve avec l’un des meilleurs joueurs du championnat italien sans débourser le moindre sou en indemnité de transfert. Pourtant, l’inquiétude a grandi ces derniers mois ! En effet, Skriniar a fait face à des problèmes assez particuliers au dos et a finalement été contraint de se faire opérer près de Bordeaux, sous les indications du staff médical du PSG.

Qui n’a pas vraiment confiance