Il signe au FC Nantes et annonce du lourd

Très actif dans les dernières heures du mercato, le FC Nantes a notamment renforcé son secteur offensif. C’est ainsi que les Canaris ont obtenu le prêt de Matthis Abline en provenance du Stade Rennais. Le jeune attaquant a commenté ses débuts à Nantes et semble très optimiste pour la suite de la saison.

Albine se réjouit d'avoir choisi le FC Nantes

« J'ai ressenti beaucoup, beaucoup de joie ! Ça m'a fait du bien, déjà, de pouvoir commencer un match de Ligue 1 et en plus, de marquer à l'occasion de cette rencontre et de notre victoire », assure-t-il dans une interview accordée au site officiel du FC Nantes avant d’évoquer son entente avec son compère offensif Mostafa Mohamed.

«Cette association va bien fonctionner»