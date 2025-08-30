«Il restera ici» : La terrible fin du feuilleton du moment à l'OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dani Ceballos à l'OM. Tout était convenu selon RMC Sport mercredi midi. Le terrain d'entente entre les dirigeants marseillais et leurs homologues du Real Madrid avait été trouvé après des heures de négociations délicates. Lorsque tout à coup, le milieu de 29 ans décidait de faire avorter son départ du Real Madrid. La cause ? Une discussion avec Xabi Alonso, son entraîneur.

Pendant tout le début de cette semaine, Dani Ceballos était pressenti pour être la septième recrue estivale de l'OM. Un titre dont a finalement hérité Hamed Junior Traoré, ailier de 25 ans arrivé de Bournemouth. La cause ? L'international espagnol de 29 ans semblait s'être mis d'accord avec l'Olympique de Marseille pour sa venue, avant de rétropédaler mercredi alors que le Real Madrid et le comité directeur marseillais avaient enfin trouvé un terrain d'entente pour son prêt d'une saison avec une option d'achat fixée à 15M€ selon RMC Sport.

«J'ai parlé l'autre jour avec Dani Ceballos et sa situation a été résolue» AS expliquait mercredi après-midi que Dani Ceballos avait décidé de rester au Real Madrid pour y gagner sa place ou privilégierait un départ de la capitale pour son club formateur du Betis Séville. En conférence de presse, Xabi Alonso s'est confié sur le cas Ceballos en affirmant être derrière l'échec de l'OM dans sa course à la signature du milieu de terrain. « J'ai parlé l'autre jour avec Dani Ceballos et sa situation a été résolue. Il restera ici. Il fait partie de l'équipe, il reste avec nous et je suis content de ça ».