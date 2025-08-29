Marché conclu, fin du feuilleton à 8M€ au PSG !

Depuis plusieurs heures, le transfert de Carlos Soler vers la Real Sociedad est en train d’être finalisé. Cependant, le PSG et le club basque ne savaient pas encore sur quelle formule s’accorder. Ce feuilleton devrait prendre fin de manière imminente, alors que le milieu de terrain va être transféré définitivement au sein du club espagnol.
Si le mercato estival approche de sa fin, le PSG devrait néanmoins se montrer actif sur le sens des départs. Outre Randal Kolo Muani, Marco Asensio, ou encore Gianluigi Donnarumma, les dirigeants parisiens cherchent à finaliser le départ de Carlos Soler. Le milieu de terrain de 28 ans se rapproche d’un retour en Liga, lui l’enfant de Valence.
Soler va quitter le PSG
Mais c’est bien du côté de la Real Sociedad que le joueur du PSG va chercher à relancer sa carrière. Au cours des dernières heures, plusieurs scénarios ont été évoqués dans ce dossier Carlos Soler. En effet, un prêt avec option d’achat ou encore un départ définitif ont tous deux été annoncés. Le club parisien attend le club basque, qui cherche à finaliser certains départs afin de recruter l’Espagnol définitivement.
Un transfert définitif en Espagne
Et à en croire les dernières indiscrétions du journaliste Matteo Moretto, la fin du feuilleton approche. Carlos Soler va rejoindre définitivement la Real Sociedad, qui va débourser 8M€ afin de le recruter. A noter également que le PSG disposera également d’un pourcentage de 50 % sur une future vente du milieu de terrain.