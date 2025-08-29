Marché conclu, fin du feuilleton à 8M€ au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs heures, le transfert de Carlos Soler vers la Real Sociedad est en train d’être finalisé. Cependant, le PSG et le club basque ne savaient pas encore sur quelle formule s’accorder. Ce feuilleton devrait prendre fin de manière imminente, alors que le milieu de terrain va être transféré définitivement au sein du club espagnol.

Si le mercato estival approche de sa fin, le PSG devrait néanmoins se montrer actif sur le sens des départs. Outre Randal Kolo Muani, Marco Asensio, ou encore Gianluigi Donnarumma, les dirigeants parisiens cherchent à finaliser le départ de Carlos Soler. Le milieu de terrain de 28 ans se rapproche d’un retour en Liga, lui l’enfant de Valence.

Soler va quitter le PSG Mais c’est bien du côté de la Real Sociedad que le joueur du PSG va chercher à relancer sa carrière. Au cours des dernières heures, plusieurs scénarios ont été évoqués dans ce dossier Carlos Soler. En effet, un prêt avec option d’achat ou encore un départ définitif ont tous deux été annoncés. Le club parisien attend le club basque, qui cherche à finaliser certains départs afin de recruter l’Espagnol définitivement.