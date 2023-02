Il réclame une folie pour Mbappé, le PSG est prévenu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis son retour de blessure, Kylian Mbappé marche sur l'eau. Auteur d'une entrée impressionnante contre le Bayern Munich, l'attaquant du PSG vient d'enchaîner deux doublés de suite contre le LOSC (4-3) et l'OM (3-0). Pour Damien Degorre, il n'y a plus de doute, le PSG doit absolument tout faire pour convaincre sa star de prolonger au plus vite.

Kylian Mbappé est dans un état de forme très impressionnant. Auteur d'un doublé et d'une passe décisive contre l'OM (3-0), l'attaquant français est inarrêtable depuis son retour de blessure et la question de sa prolongation va rapidement se poser puisque son contrat au PSG s'achève en juin 2024 et il est seul à pouvoir activer l'option pour une saison supplémentaire. Par conséquent, Damien Degorre, journaliste pour L'EQUIPE , explique que le PSG va très rapidement devoir s'activer.

Le Real Madrid veut oublier Mbappé, il va se prendre un râteau https://t.co/09afdX6yqB pic.twitter.com/xaNpAAq6j9 — le10sport (@le10sport) February 27, 2023

La prolongation de Mbappé, une priorité pour le PSG

« Après son doublé, il ne lui reste qu’un but à marquer pour dépasser Edinson Cavani et devenir seul le meilleur buteur de l’histoire du club. Et il ne reste que quatre mois à son club, justement, pour faire en sorte que son étoile lève l’option d’une année supplémentaire figurant dans son contrat, ce qui le lierait alors à Paris jusqu’en juin 2025. Avec lui, le PSG peut vraiment rêver plus grand, quand le mois de février a montré que son absence laissait place aux cauchemars les plus inquiétants. Puisqu’il est le projet du club, en tout cas son incarnation, avec les forces et la faiblesse que cela suppose, l’heure n’est plus venue de rebrousser chemin ou de changer encore une fois de direction. Les prochaines semaines des dirigeants parisiens doivent être consacrées à assumer son idée et tout mettre en œuvre pour que son joyau prolonge, sous peine de devoir le transférer cet été pour ne pas le voir partir libre un an plus tard », écrit le journaliste dans son édito pour L'EQUIPE , avant d'en rajouter une couche.

Le PSG «doit faire vite, très vite»