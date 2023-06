Il recale le PSG, les raisons sont dévoilées

Hugo Chirossel

Alors qu’il arrivait à la fin de son contrat avec la Juventus, Adrien Rabiot a été lié à un potentiel retour au PSG, qu’il a quitté libre en 2019. Finalement, l’international français a décidé de rester chez la Vieille Dame, avec qui il a prolongé d’un an, jusqu’en juin 2024. Le milieu de terrain de 28 ans avait pourtant plusieurs options, mais il a fait le choix de la stabilité.

Issu de la formation parisienne, l’histoire s’était mal terminée entre le PSG et Adrien Rabiot. Alors qu’il arrivait au terme de son contrat lors de la saison 2018-2019, l’international français avait refusé de prolonger avec le club de la capitale. Il avait finalement pris la direction de la Juventus, où il évolue depuis. Mais alors qu’il arrivait à la fin de son bail avec les Bianconeri , Adrien Rabiot a été lié à un potentiel retour dans son club formateur ces dernières semaines.

Rabiot prolonge avec la Juventus

Ce qui n’arrivera. En effet, la Juventus a annoncé ce mardi qu’Adrien Rabiot avait prolongé son contrat d’une année supplémentaire, jusqu’en juin 2024. « La Juventus et Adrien Rabiot à nouveau ensemble ! Adrien renouvelle son contrat jusqu'au 30 juin 2024 et est prêt à vivre de nouvelles émotions avec le maillot de la Juventus », a indiqué la Vieille Dame via un communiqué. Pourtant, au vu de sa situation contractuelle et de ses performances cette saison, Adrien Rabiot avait le choix pour son avenir et était notamment dans le viseur de Manchester United.

UFFICIALE | Ancora insieme Adrien 🐴⚪️⚫️ — JuventusFC (@juventusfc) June 27, 2023

Pourquoi Rabiot a choisi la Juventus