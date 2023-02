Il quitte l’OM et vit un calvaire

Arnaud De Kanel

Le début de saison canon de l'OM a été marqué par le déclassement rapide de Gerson dans la hiérarchie. Après en être venu aux mains avec son nouvel entraineur Igor Tudor, le destin du Brésilien était inéluctable. Gerson est retourné à Flamengo mais son début d'aventure ne se passe pas comme prévu, à l'inverse l'OM cartonne.

Auteur d'une fin de saison époustouflante sous les ordres de Jorge Sampaoli, Gerson a grandement contribué à la qualification de l'OM pour la Ligue des champions. Il ne s'attendait certainement pas à ce que son entraineur qui avait tout fait pour le recruter à l'été 2021 claque la porte comme cela. Dès l'arrivée d'Igor Tudor, sa chute s'est accélérée. Durant le stage de pré saison en Angleterre, l'entraineur et le joueur en étaient venus aux mains. Très peu utilisé en début de saison, Gerson n'avait pas été retenu pour disputer la Coupe du monde alors qu'il était encore sélectionné avant l'arrivée du Croate sur le banc de l'OM. Son père était alors sorti du silence dans la presse pour faire part des envies de départ de son fils. Gerson a quitté l'OM lors du mercato hivernal pour retourner à Flamengo contre 20M€. Mais sa situation ne s'arrange pas.

Les débuts chaotiques de Gerson à Flamengo

L'ancien joueur de l'OM s'est fait remarquer au Mondial des clubs. Alors que Flamengo affrontait Al-Hilal, il a écopé de deux avertissements et s'est fait exclure avant la fin de la première période. Le premier carton jaune avait été dégainé pour une simulation, le second pour une grossière faute dans la surface qui a débouché sur un pénalty et un but de la formation saoudienne. Gerson s'était excusé auprès des supporters sur les réseaux sociaux à la suite de cette prestation cataclysmique. Pendant ce temps, l'OM carbure.

L'OM profite du départ de Gerson

Le transfert de Gerson n'a pas perturbé le vestiaire marseillais. Depuis son départ, l'OM enchaine et pointe désormais à 5 points du PSG. Les hommes d'Igor Tudor rêvent du titre et ont vu trois nouveaux camarades les rejoindre cet hiver grâce à la vente du Brésilien. Gerson va finir par le regretter...