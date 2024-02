Il quitte le PSG et révèle un secret !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un très long feuilleton, Hugo Ekitike a finalement trouvé une porte de sortie. Six mois après avoir refusé de quitter le PSG pour rejoindre l'Eintracht Francfort, l'ancien Rémois révèle qu'il n'avait cette fois-ci qu'une seule obsession, à savoir signer pour le club allemand alors qu'il confirme avoir été convoité par d'autres clubs.

Comme l'été dernier, Hugo Ekitike s'est retrouvé au cœur d'une opération de dernière minute sur le mercato. Mais cette fois-ci, il a bien quitté le PSG. En effet, il y a six mois, l'ancien Rémois refusait d'être inclus dans le deal pour le transfert de Randal Kolo Muani, ce qui avait failli faire capoter l'affaire. Finalement, Ekitike était resté à Paris où il n'a pas disputé la moindre minute. Par conséquent, le jeune attaquant a accepté de partir cet hiver et de rejoindre l'Eintracht Francfort où il est prêté jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat. Sur le site officiel de son nouveau club, Hugo Ekitike dévoile ainsi les coulisses de son feuilleton.

«J'ai longtemps attendu qu'un accord soit trouvé»

« C'était très stressant. J'ai longtemps attendu qu'un accord soit trouvé, donc je suis très excité d'être là, très heureux et fier. J'ai hâte de commencer », a reconnu l'ancien Rémois avant de confirmer qu'il a eu d'autres offres cet hiver : « Oui, c'est vrai. Je ne voulais que Francfort et j'attendais juste de pouvoir venir. C'est pour ça que ça a été stressant pour moi. Je pense que c'est le bon endroit et la bonne direction pour moi à ce stade de ma carrière. J'ai vraiment aimé ce que j'ai entendu quand j'ai parlé au coach et à Markus (Krösche, le directeur sportif). C'est pour ça que j'ai fait ce choix . »

Francfort jubile !