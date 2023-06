Il pose un énorme ultimatum pour entraîner le PSG

Pierrick Levallet

Pourtant sous contrat jusqu'en juin 2024, Christophe Galtier ne restera pas sur le banc du PSG. Luis Campos s'est fait une raison et lui cherche déjà un successeur pour la saison prochaine. Alors que Julian Nagelsmann ne signera pas dans la capitale, le Qatar aimerait voir Thiago Motta débarquer. Ce dernier aurait d'ailleurs lancé un ultimatum à Bologne, en attendant que le PSG lui fasse un dernier signe sur le mecato.

Clap de fin pour Christophe Galtier. Comme Le10Sport.com a pu vous le confirmer, l’entraîneur du PSG ne sera pas reconduit pour la saison prochaine, malgré son contrat qui court jusqu’en juin 2024. Luis Campos et la direction parisienne seraient donc à la recherche d’un nouveau coach pour le prochain exercice. Si Julian Nagelsmann était annoncé récemment, l’Allemand ne débarquera finalement pas dans la capitale cet été. D’autres noms ont néanmoins été évoqués, dont celui de Thiago Motta. L’Italien est très apprécié du Qatar et d’après Relevo , il ferait office de favori pour le poste.

Nagelsmann c'est non, Thiago Motta arrive

Thiago Motta attendrait d’ailleurs un dernier signe du Qatar pour atterrir sur le banc du PSG à en croire les informations de Foot Mercato . Bologne s’attendrait à ce qu’une nouvelle réunion soit tenue entre le technicien italien et le club de la capitale en début de semaine. Le pensionnaire de Serie A espérerait avoir une réponse définitive d’ici ce jeudi au plus tard, afin d’éviter de prendre trop de retard sur le mercato.

Bologne reçoit un ultimatum sur le mercato

De leur côté, Thiago Motta et ses représentants feraient tout leur possible pour tenter de convaincre le PSG. L’entraîneur de 40 ans aurait notamment présenté sa composition en 4-2-3-1 modulable à ses potentiels futurs dirigeants. À Bologne, les discussions avec Thiago Motta concernant le mercato estival auraient été rompues depuis plusieurs jours. Par ailleurs, l’ancien milieu défensif du PSG aurait lancé un grand ultimatum aux Rossoblù . S’il venait à rester, Thiago Motta réclamerait un budget plus conséquent pour son recrutement afin d’arracher certains cracks sur le mercato.

En cas d'échec avec le PSG, Thiago Motta est déjà fixé pour son avenir

Au niveau des départs, un certain désaccord se serait installé entre l’Italien et la direction de Bologne. Alors que Thiago Motta souhaiterait conserver des joueurs comme Riccardo Orsolini, Lewis Ferguson, Stefan Posch ou encore Nicolás Domínguez, le pensionnaire de Serie A pointerait du doigt la nécessité de renflouer ses caisses cet été avec les ventes de ces éléments. Les deux parties ne seraient plus vraiment sur la même longueur d’onde. Malgré tout, Bologne comprendrait les envies de Thiago Motta et serait prêt à le garder si son départ au PSG est avorté dans les prochains jours. À suivre...