Galtier viré, le PSG fonce sur son nouvel entraîneur

Pierrick Levallet

Alors que Christophe Galtier ne sera plus l'entraîneur du PSG la saison prochaine, Luis Campos doit trouver un nouveau technicien au club de la capitale. Après de nombreuses rumeurs, Julian Nagelsmann ne débarquera au sein de la formation parisienne. Désormais, ce serait un autre nom qui ferait office de favori. Le PSG voudrait d'ailleurs accélérer les choses.

Ce n’est plus un secret, Christophe Galtier ne serait pas conservé pour la saison prochaine au PSG. L’entraîneur de 56 ans a vécu une première saison calvaire dans la capitale et ne poursuivra pas l’aventure au sein de la formation parisienne malgré son contrat qui court jusqu'en juin 2024. Luis Campos doit donc trouver un nouveau technicien au PSG. Et récemment, le nom de Julian Nagelsmann revenait avec insistance.

PSG : Galtier viré, le Qatar a choisi le nouvel entraîneur https://t.co/go0LxqKSHV pic.twitter.com/Ha2qhZb9RF — le10sport (@le10sport) June 17, 2023

Nagelsmann au PSG, c'est non

Mais il y a quelques jours, Le10Sport.com vous révélait qu’une arrivée de l’ancien du Bayern Munich sur le banc du PSG était peu probable. Et ces dernières heures, L’Equipe a confirmé que le technicien allemand ne devrait pas être le prochain coach parisien, sauf énorme retournement de situation. De son côté, la direction parisienne aurait déjà identifié sa nouvelle cible.

Le PSG fonce sur Thiago Motta