Il part au clash avec l’ASSE et lâche un message fort

Cet été, Niels Nkounkou a rapidement annoncé ses velléités de départ de l’ASSE qui venait de lever son option d’achat pour environ 2M€. Finalement le joueur formé à l’OM a du attendre les dernières heures du Mercato pour voir son transfert à l’Eintracht Francfort aboutir. Et il a tenu à lâcher un dernier message aux supporters stéphanois.

C'est un feuilleton qui aura animé le mercato de l'ASSE. En effet, alors que les Verts ont levé l'option d'achat de Niels Nkounkou, estimée à 2M€, le joueur formé à l'OM s'attendait à partir très rapidement afin d'évoluer dans une championnat de premier ordre, permettant ainsi aux Verts de réaliser une jolie plus-value. Cependant, cela n'a pas été immédiatement le cas, poussant à le joueur à réclamer publiquement son transfert par le biais d'une interview à L'EQUIPE . Mais c'est finalement dans les dernières heures du mercato que son transfert s'est débloqué puisque l'Eintracht Francfort a obtenu sa signature pour environ 11M€, bonus compris. Niels Nkounkou a donc tenu à mettre les choses au clair après son départ.

Nkounkou lâche ses vérités après son transfert

« À mon arrivée le 14 Janvier 2023, je ne pouvais imaginer une deuxième partie de saison de la sorte, que ça soit individuellement ou collectivement. À domicile comme à l'extérieur, vous avez toujours été derrière nous malgré la situation du club, votre énergie nous a permis de nous relever et de nous surpasser pour pouvoir sortir ensemble de cette situation », écrit-il dans un premier temps sur Instagram , avant d’en rajouter une couche.

«J'aurais passé six mois extraordinaires à vos côtés»