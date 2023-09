Il fait ses adieux à l'ASSE

Jean de Teyssière

Au cœur d'un bras de fer depuis le début du mercato, Niels Nkounkou a enfin quitté l'ASSE dans les dernières heures du mercato, et ce, pour signer à l'Eintracht Francfort jusqu'en 2028. Malgré des dernières semaines compliquées, l'arrière gauche français a tenu à remercier le club de l'ASSE.

Les Verts n'ont pas réalisé un mercato flamboyant, ce qui a inquiété les supporters de l'ASSE. Pire, ils ont perdu l'un de leurs meilleurs éléments de la saison dernière, Niels Nkounkou, qui s'est engagé dans les dernières minutes à l'Eintracht Francfort...

« C'est ensemble que nous avons pu atteindre nos objectifs collectifs »

Quelques minutes après l'annonce de son transfert à Francfort, Niels Nkounkou a tenu à remercier le club et les supporters sur ses réseaux sociaux : « À mon arrivée le 14 Janvier 2023, je ne pouvais imaginer une 2ème partie de saison de la sorte, que ça soit individuellement ou collectivement. À domicile comme à l'extérieur, vous avez toujours été derrière nous malgré la situation du club, votre énergie nous a permis de nous relever et de nous surpasser pour pouvoir sortir ensemble de cette situation. Pour cela, j'aimerais remercier le Coach Batlles et son staff pour m'avoir donné leur confiance. Sans oublier mes coéquipiers avec qui j'ai passé de super moments. C'est ensemble que nous avons pu atteindre nos objectifs collectifs, et c'est parce qu'ils m'ont mis dans les meilleures conditions, que j'ai aussi pu accomplir des objectifs individuels. »

Un joueur signe à l'ASSE, il craque en direct https://t.co/OrQjEBEKAC pic.twitter.com/5zYuFIezkQ — le10sport (@le10sport) September 2, 2023

« Nos derniers moments auront certes été plus compliqués, mais... »