L’ASSE a bouclé un transfert de 10M€ !

Désireux de quitter l'ASSE pour rallier l'Eintracht Francfort depuis de nombreuses semaines, Niels Nkounkou a enfin obtenu gain de cause. Le latéral gauche de 22 ans a tout réglé pour son transfert en direction du club allemand, qui rapportera un peu plus de 10M€ aux Verts.

Au moment de son arrivée en prêt à l'ASSE l'hiver dernier, Niels Nkounkou (22 ans) avait trouvé un terrain d'entente avec sa direction : il ne venait dans le Forez que pour six mois, et pas question d'allonger cette expérience, d'autant que l'Eintrahct Francfort fait le forcing depuis un moment pour le recruter.

Nkounkou veut quitter l'ASSE

Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE en juillet, Nkounkou avait d'ailleurs poussé un sacré coup de gueule, reprochant à l'ASSE de ne pas avoir tenu sa parole : « Quand je suis arrivé à Saint-Étienne, cet hiver, les choses étaient pourtant très claires avec les dirigeants. Je venais pour six mois en prêt. Everton a voulu imposer une option d'achat (2,3 M€), mais Saint-Étienne ne la demandait pas à la base, surtout vu la situation et le maintien en Ligue 2 qui n'était pas encore acquis. Finalement, Everton a insisté et l'option d'achat a été incluse, mais on avait décidé de ne pas en parler » . Et les Verts ont fini par lâcher prise...

Direction Francfort