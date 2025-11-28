«Il n'est pas fait pour ce PSG»: Il annonce son départ !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C’est terminé. Quand bien même il s’est montré très décisif face au PSG avec Tottenham au Parc des princes en saison régulière de Ligue des champions (5-3) en signant un doublé et en délivrant une passe décisive à Richarlison, Randal Kolo Muani sait à quoi s’en tenir pour son avenir dans la capitale.

Randal Kolo Muani (26 ans) évolue loin du PSG depuis le début de l’année 2025. Seulement 18 mois après sa signature à 90M€ à Paris, l’international français ne semble plus avoir d’avenir au sein du club de la capitale tant que Luis Enrique en sera l’entraîneur qui est pour le coup contractuellement lié jusqu’en juin 2027 au Paris Saint-Germain.

«Luis Enrique estime que ce n'est pas un attaquant assez mobile ni assez précis dans les petits espaces» Prêté à Tottenham pour l’intégralité de la saison sans option d’achat, Randal Kolo Muani a signé un doublé et une passe décisive lors de la visite des Spurs au Parc des princes mercredi soir dans le cadre de la 5ème journée de saison régulière de Ligue des champions. Le PSG s’est tout de même imposé sur le score de 5 buts à 3 face à son attaquant prêté. Le joueur de l’équipe de France va juste prendre la porte au Paris Saint-Germain selon Dominique Séverac. « Au PSG, il avait beaucoup de mal dans le jeu car Luis Enrique estime que ce n'est pas un attaquant assez mobile ni assez précis dans les petits espaces et Paris affronte beaucoup d'équipes regroupées ».