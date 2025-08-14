Il ne veut plus jouer dans l’équipe, l’OM le lâche… pour 10M€ ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille va-t-il mettre un terme à sa collaboration avec Azzedine Ounahi deux années et demi après son commencement ? C’est du moins la tournure prise par les évènements estivaux. Étant prêt à aller voir ailleurs, le Marocain connaîtrait la chanson et les conditions fixées par l’OM.

Auteur d’une Coupe du monde 2022 étincelante au cours de laquelle il avait notamment bluffé Luis Enrique qui était à l’époque le coach de l’Espagne, Azzedine Ounahi quittait le SCO d’Angers pour l’OM à l’occasion du mercato hivernal qui s’en suivait. Du côté de l’Olympique de Marseille, l’international marocain a peiné à se faire une place.

Azzedine Ounahi lâche sa réponse définitive au Panathinaïkos Au point où il a été envoyé en prêt au Panathinaïkos à l’été 2024 pour l’intégralité de la saison dernière. Et maintenant ? De retour à Marseille, le milieu de terrain de 25 ans refuserait de retourner au sein du club grec selon Foot Mercato, le tout en cultivant un désir bien précis : signer en faveur d’un club membre des cinq grands championnats européens en marge de la Coupe d’Afrique des nations.