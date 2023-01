«Il ne restera pas», la bombe est lâchée sur l’avenir de Messi au PSG

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, Lionel Messi pourrait prendre la décision de quitter le PSG alors que son contrat arrivera à expiration en juin prochain. D’après Jérôme Rothen, Messi pourrait même prendre la décision de plier bagage l’été prochain.

Lionel Messi a fini le jeu. 18 mois après son premier sacre avec la sélection argentine grâce à la victoire finale de l’ Albiceleste en finale de Copa America face au Brésil (1-0), l’attaquant du PSG s’est assis sur le toit du monde avec ses compatriotes argentins au Qatar en décembre dernier. En effet, au terme d’un scénario aux multiples rebondissements, Lionel Messi a mis la main sur le Saint-Graal : la Coupe du monde en gagnant son duel avec son coéquipier au PSG : Kylian Mbappé (3-3 après prolongations et 4-2 aux tirs au but).

Le PSG toujours désireux de conserver Lionel Messi

Et maintenant ? Lionel Messi est revenu au PSG, mais n’affiche pas spécialement le même investissement et n’a pas le même impact sur le jeu du Paris Saint-Germain que lors de la première partie de saison. le10sport.com vous révélait le 20 octobre dernier qu’une offre prolongation de contrat était d’actualité dans l’esprit des décideurs du PSG et qu’elle serait préparée pour être soumise au clan Messi après la Coupe du monde au Qatar.

« Il ne reste plus rien », l’incroyable annonce de Lionel Messi https://t.co/Zl3qWrZJrX pic.twitter.com/1BvgUSNK73 — le10sport (@le10sport) January 30, 2023

Messi prêt à aller voir ailleurs ?