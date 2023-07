Il n’attend que l’OM, un vilain tour se prépare

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Le début de saison approche à grands pas et l’OM est très loin d’avoir bouclé son mercato estival. Avec l’incertitude qui plane concernant l’avenir d’Alexis Sanchez, le club olympien a fait d’Iliman Ndiaye sa priorité. L’attaquant international sénégalais rêve de revenir à Marseille mais Sheffield United insiste pour le garder. Une offre de prolongation a même été faite.

Pendant que l’avenir d’Alexis Sanchez se joue en coulisses, l’OM a une nouvelle priorité pour son attaque : Iliman Ndiaye. Après une belle saison sous les couleurs de Sheffield United avec qui il a obtenu la montée en Premier League, l’international sénégalais souhaite à tout prix rejoindre Marseille, son club de cœur. Ndiaye connaît bien l’environnement puisqu’il a déjà joué une saison à l’OM en catégorie de jeunes.

«Pourquoi pas un jour !»

« Depuis que je suis tout petit, j’aime l’OM. Le premier maillot que mon père m’a acheté, c’était celui-là. Quand j’étais petit, mon père m’avait proposé d’aller faire des tests au PSG ou à Marseille. J’ai dit l’OM direct! J’ai joué un an là-bas, c’est un club que je porte toujours dans mon cœur. Je regarde tous leurs matchs. Ils ont l’air d’avoir un bon projet, le président (Pablo Longoria) fait du bon travail depuis qu’il est là. Pourquoi pas un jour ! », confiait Iliman Ndiaye à So Foot en avril dernier.

Un amoureux de l’OM au PSG, il annonce du lourd https://t.co/VG03h7Kvsj pic.twitter.com/iYVqSnyAFe — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

Sheffield United insiste pour le garder