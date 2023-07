Surprise, Payet lâche sa réponse à l’OM pour son transfert

La rédaction

Dimitri Payet a vécu une dernière saison galère, marquée par des tensions avec Igor Tudor et une mise à l'écart durant une grande partie de la saison. Lié à l'OM jusqu'en 2024, le joueur espère se racheter sous les ordres de Marcelino, mais ses dirigeants pourraient ne pas lui permettre de réaliser les derniers objectifs de sa longue carrière.

A 36 ans, Dimitri Payet a soif de revanche. Le joueur a vécu un véritable calvaire la saison dernière. Son entraîneur, Igor Tudor, ne comptait pas sur lui. L'international français a du prendre son mal en patience et s'habituer à ce rôle de second couteau, lui qui avait été habitué aux premiers rôles avec Jorge Sampaoli aux manettes. Payet a donc très certainement vu d'un très bon œil l'arrivée de Marcelino sur le banc marseillais. Lié à l'OM jusqu'en 2024, il souhaite se montrer une dernière fois avant de raccrocher les crampons en juin prochain, à l'issue de son contrat.





L'OM veut vendre Payet

En aura-t-il la possibilité ? Rien n'est moins sûr. Selon une source proche du vestiaire, l'OM prépare la vente de Dimitri Payet, à un an de la fin de son contrat. « Dimitri veut rester, mais le club souhaite absolument le faire partir. L’OM lui-même prend l’initiative de contacter d’autres clubs pour mettre en avant le joueur » a-t-elle confié dans des propos rapportés par Team Football.

Payet a tranché pour son avenir