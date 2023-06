Il met un stop à l'OM, son entourage balance tout

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après l’annonce du départ d’Igor Tudor, l’OM a rapidement lancé ses recherches pour trouver un nouvel entraîneur. Marcelo Gallardo était la priorité du club olympien. Un accord semblait imminent mais le technicien argentin a finalement décliné l’offre marseillaise. « Il n’était pas pleinement convaincu par le projet », assure son entourage.

Coup dur pour l’OM. Comme l’an dernier avec Jorge Sampaoli, Igor Tudor a décidé de plier bagages après une petite saison passée sur le banc marseillais. La direction de l’OM a dû dresser une liste de candidats pour prendre sa succession et Marcelo Gallardo figurait en bonne position.

Gallardo a dit non à l’OM

Selon nos informations exclusives, on était même proche d’un accord pour un contrat de 2 ans. Mais d’après la presse argentine, Marcelo Gallardo aurait finalement décidé de décliner l’offre de l’OM.

Coup de tonnerre, c'est terminé pour l’OM https://t.co/oOwoJJk0T7 pic.twitter.com/OVmHE97Olf — le10sport (@le10sport) June 18, 2023

«Il n'était pas pleinement convaincu par le projet»