Il l’annonce, le PSG a recruté un phénomène !

Pierrick Levallet

Lors de ce mercato estival, le PSG a bouclé une bonne dizaine d'arrivées dont celle de Bradley Barcola. Et l'ailier de 21 ans semble s'être rapidement adapté à son nouveau vestiaire. Malgré tout, cela n'étonne pas vraiment Gérald Baticle, qui estime que l'espoir français a tout pour devenir un grand joueur.

Cet été, le PSG a réalisé un mercato plutôt intéressant. Le club de la capitale a bouclé une bonne dizaine d’arrivées, dont celle de Bradley Barcola. Après de longues négociations avec l’OL, un accord a fini par être trouvé autour d’un transfert à 50M€. Et le crack de 21 ans semble s’être rapidement adapté à son nouveau vestiaire. Gérald Baticle estime d’ailleurs que l’ailier du PSG a tout pour réussir au plus haut niveau.

Réclamé par Mbappé, il fait une révélation sur son transfert avorté au PSG https://t.co/fjoLuydV5L pic.twitter.com/XM69f9RtpJ — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

«Il n'y a pas de limite»

« Je ne suis pas étonné. Il est arrivé en pro, à 16 ans, et Bradley est monté, a hissé son niveau naturellement. Bradley, c'est quelqu'un qui écoute, observe, apprend et applique. Il est tranquille, humble, travailleur et il sait où il veut aller. C'est lui, par son professionnalisme, qui a construit son chemin. Quand tu allies technique, vitesse et que tu mets en place la méthode au quotidien pour progresser sans cesse, il n'y a pas de limite. Qu'il arrive à tout de suite se mettre dans le ton et dans la rotation parisienne, ce n'est pas surprenant » a indiqué l’adjoint de Thierry Henry en équipe de France Espoirs dans les colonnes de L’Equipe .

«Il a le potentiel pour s'installer au très haut niveau»