Il recale des cadors pour le PSG et jubile après son transfert

Thibault Morlain

Révélé la saison dernière à l’OL, Bradley Barcola était très courtisé cet été sur le marché des transferts. L’ailier de 21 ans a fini par quitter son club formateur et au terme d’un long feuilleton, c’est donc le PSG qui a raflé la mise. Un choix que ne regrette aujourd’hui clairement par Barcola, plus heureux que jamais à Paris.

Cet été, le PSG a totalement remodelé son effectif suite à l’arrivée de Luis Enrique. Dans le secteur offensif, beaucoup de choses ont changé. Lionel Messi et Neymar sont partis tandis que dans le même temps, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos et Bradley Barcola ont été recrutés par le club de la capitale. A 21 ans, l’ailier français est arrivé de l’OL. Après seulement quelques bons mois avec son club formateur, Barcola a tapé dans l’oeil du PSG et a fait le choix de voler de ses propres ailes.

Réclamé par Mbappé, il fait une révélation sur son transfert avorté au PSG https://t.co/fjoLuydV5L pic.twitter.com/XM69f9RtpJ — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Du beau monde sur Barcola cet été

Moyennant un chèque de 50M€, bonus compris, le PSG est donc parvenu à un accord avec l’OL pour le transfert de Bradley Barcola. Cela n’a pas été simple, mais un accord a fini par être trouvé entre les deux clubs qui ont donc conclu cette opération. Pour le plus grand bonheur des Parisiens qui souhaitaient ardemment le joueur de Thierry Henry chez les Espoirs. Au passage, le club de la capitale a devancé une concurrence terrible. Dernièrement, il était révélé que Chelsea et Nottingham Forrest étaient très intéressés par le crack tricolore. Ce mardi, L’Equipe annonce que Barcelone, Manchester City et le RB Leipzig auraient également sollicité Barcola, qui a finalement opté pour le PSG.

« L'endroit où il voulait être »