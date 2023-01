Il fracasse le recrutement du PSG et annonce une catastrophe

La rédaction

Frédéric Antonetti n’a pas langue dans sa poche. Actuellement consultant pour Canal +, l’ancien entraîneur de Rennes n’a pas hésité à pousser un coup de gueule sur le recrutement du PSG de ces dernières années. Et avec son franc-parler qui lui est propre, il annonce une catastrophe pour le club de la capitale.

Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Renato Sanches, Carlos Soler, Fabián Ruiz, Nuno Mendes et Vitinha : Ces sept joueurs sont les recrues estivales du Paris Saint-Germain. Leur coût ? 147,5M€ environ. Et pour Frédéric Antonetti, ces sept recrues sont des flops, ou presque.

«Est-ce qu’il y a un joueur qui est arrivé et qui est titulaire'»

Interrogé par le Canal Football Club , Frédéric Antonetti n’a pas mâché ses mots lorsqu'il a fait le bilan du mercato du Paris Saint-Germain : « Peut-on parler du recrutement ? Est-ce qu’il y a un joueur qui est arrivé et qui est titulaire ? Peut-être Vitinha et après ? Il leur faut un milieu défensif et un stoppeur. Il n’y a que des joueurs de complément. Ils ne font pas de concurrence. Et après, on parle de gagner la Coupe d’Europe. Est-ce qu’on se pose ces questions-là ? Moi, j’ai rien entendu. »

Le PSG rêve de Zidane, une grande nouvelle tombe https://t.co/rGLyhFnxd8 pic.twitter.com/JvrwdEt23Z — le10sport (@le10sport) January 23, 2023

«Un problème de mentalité»

Le Corse a également pointé du doigt les joueurs qui sont partis du PSG. Pour Frédéric Antonetti, si des joueurs ne s’imposent pas, c’est à cause de l’environnement du club : « Pourquoi Choupo-Moting et Icardi brillent avec leurs clubs et ils ne l’ont pas fait avec Paris. C’est peut-être un problème de mentalité à Paris. »

Le match contre le Bayern comme révélateur