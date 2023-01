Illusion totale de Cristiano Ronaldo avec le PSG ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Cristiano Ronaldo a disputé son premier match officiel sous le maillot d'Al-Nassr ce dimanche. Quelques jours après une exhibition face au PSG, l'international portugais a réalisé une prestation mitigée, mais a, tout de même, empoché les trois points. Alors que la presse européenne ne s'est pas privée de critiquer sa performance, Rudi Garcia a volé à son secours.

Arrivé en Arabie Saoudite au début du mois de janvier, Cristiano Ronaldo a lancé le dernier chapitre de sa carrière. Agé de 37 ans, le joueur avait fait sa première apparition sur les terrains saoudiens jeudi dernier lors d'un match amical face au PSG. Auteur d'un doublé, l'international portugais avait parfaitement lancé son aventure et espérait enchaîner face à Al Ettifaq, cette fois-ci en match officiel.

PSG : Il se rate face à Cristiano Ronaldo, ils hallucinent https://t.co/fkjaPMkERY pic.twitter.com/DyZpxUN4lS — le10sport (@le10sport) January 21, 2023

Première mitigée pour Ronaldo

Ce dimanche, la prestation de Ronaldo a alterné entre le bon et le moins bon. Mais la presse européenne a préféré retenir son manque d'impact lors de cette rencontre. Les supporters d'Al-Nassr espéraient mieux aussi de leur star, surtout après son doublé face au PSG. Présent en conférence de presse, Rudi Garcia a tenu à défendre son joueur.

« Il ne fait aucun doute qu’Al Nassr a un joueur merveilleux »

« C’est un ajout positif d’avoir un grand joueur comme Cristiano Ronaldo, car il va aider à distraire les défenseurs, et c’est ce que nous avons vu avec notre but. Il ne fait aucun doute qu’Al Nassr a un joueur merveilleux de la stature de Ronaldo, et toutes les équipes de la ligue, en particulier les entraîneurs, savent quelle est sa valeur, et ils réfléchissent à notre façon de jouer » a confié l'entraîneur d'Al-Nassr.

« Cristiano Ronaldo est l’un des meilleurs joueurs de football »