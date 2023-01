Le PSG rêve de Zidane, une grande nouvelle tombe

Arnaud De Kanel

Depuis la prolongation longue durée de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, il est forcément question de l'avenir de Zinédine Zidane. L'ancien manager du Real Madrid veut reprendre du service et il pourrait trouver ce qu'il veut au PSG car une autre piste alléchante vient de se fermer.

En prolongeant jusqu'en 2026 avec les Bleus , Didier Deschamps a anéantit les espoirs de Zinédine Zidane qui avait refusé des offres après son départ du Real Madrid pour reprendre l'équipe de France après le Mondial au Qatar. Malheureusement pour lui, il n'en sera rien. Alors, le temps presse pour retrouver un poste. La semaine passée, MARCA lâchait une bombe en assurant que le PSG pensait toujours à lui en cas de contre-performance de Christophe Galtier en Ligue des champions. La voie se libère un peu plus pour le club de la capitale puisqu'un autre courtisan de Zinédine Zidane aurait jeté l'éponge.

Une grosse sélection change de plan, Zidane passe aux oubliettes

La Coupe du monde au Qatar a conforté Didier Deschamps mais ce ne fut pas le cas de ses autres collègues. Surpris en quarts de finale par la Croatie, le Brésil s'est séparé de son sélectionneur Tite quelques jours plus tard. Ainsi, la fédération pensait à Zinédine Zidane, en recherche d'emploi. Visiblement, il ne ferait plus partie de la nouvelle stratégie des dirigeants brésiliens.

Le Brésil vise un entraineur espagnol