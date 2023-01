Un accord est trouvé pour ce transfert, départ imminent à l'OM

La rédaction

Après le départ de Gerson à Flamengo, l'OM va prochainement se séparer d'un autre élément du secteur offensif. En effet, Bamba Dieng aurait trouvé un accord avec Lorient et son départ pourrait s'acter dans les prochains jours. Ce dernier n'est jamais entré dans les plans d'Igor Tudor et son départ pourrait être intégré à la transaction permettant de faire signer Terem Moffi à l'OM.

Arrivé en juillet 2021 à l'OM, Bamba Dieng a réalisé une bonne première saison sous les ordres de Jorge Sampaoli. Toutefois, depuis l'arrivée d'Igor Tudor en début de saison, l'attaquant sénégalais a été relégué dans la hiérarchie des buteurs. En manque de temps de jeu, Bamba Dieng va prochainement s'engager à Lorient alors qu'il tient déjà un accord avec les Merlus. Son départ pourrait par ailleurs contribuer à la signature de Terem Moffi.

Accord trouvé entre Bamba Dieng et Lorient

En difficulté depuis le début de la saison, Bamba Dieng n'a inscrit que deux buts en 12 matchs toutes compétitions confondues. Sa dernière performance contre le Stade Rennais en 16e de finale de Coupe de France a été vivement critiquée par son entraîneur Igor Tudor. Pour se relancer, l'attaquant sénégalais devrait prochainement s'engager au FC Lorient. À en croire les informations de Foot-Mercato , il aurait déjà trouvé un accord avec les Merlus.

Officialisation imminente