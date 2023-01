C'est confirmé, le Real Madrid dit non pour ce transfert surprise

Bien établi dans la rotation au Real Madrid, Eduardo Camavinga pourrait vouloir plus. Certaines rumeurs l'ont donc envoyé du côté d'Arsenal en prêt cet hiver. Mais finalement, l'international français ne devrait pas quitter l'Espagne en janvier. Carlo Ancelotti a déjà pris une décision ferme, et le Real Madrid ne devrait pas changer d'avis concernant le joueur de 20 ans.

Arrivé en 2021, Eduardo Camavinga ne s’est pas encore vraiment imposé dans le onze titulaire du Real Madrid. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le joueur de 20 ans doit se contenter de quelques entrées en jeu. De ce fait, certaines rumeurs évoquaient un éventuel départ du côté de la Premier League. The Evening Standard annonçait qu’Arsenal figurait parmi les clubs intéressés. Mais au Real Madrid, l’avenir d’Eduardo Camavinga est déjà tout tracé.

There's absolutely no chance for Real Madrid to change their stance on Eduardo Camavinga. He will stay as the club considers him key player for present and future of Madrid ⚪️🔒 #RealMadridAll parties deny potential loan deal for the French midfielder. pic.twitter.com/e62pa1tsP2