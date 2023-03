Il fait une annonce décisive, Zidane est fixé pour le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Annoncé sur la sellette après le début d’année difficile réalisé par le PSG, Christophe Galtier est bien parti pour rester dans la capitale avec Luis Campos comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com. Présent en conférence de presse ce vendredi, le technicien français a d’ailleurs affiché sa motivation en vue de sa deuxième saison sur le banc du Parc des Princes.

La septième défaite de l’année face à Rennes avant la trêve internationale a fragilisé un peu plus la position de Christophe Galtier au PSG. L’entraîneur est annoncé sur la sellette depuis l’élimination parisienne dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich. Une position qui s’explique également par les candidats prestigieux à disposition du Qatar en cas de changement, à commencer par Zinedine Zidane, libre et bien décidé à retrouver un banc la saison prochaine. Cependant, le10sport.com vous a révélé en exclusivité que Christophe Galtier devrait rester à son poste.

Sauf catastrophe, Galtier va rester à son poste

Selon nos informations, Christophe Galtier peut compter sur sa relation avec Luis Campos pour souffler à propos de son avenir, le conseiller football du PSG ayant reçu des signaux rassurants et positifs en provenance de Doha. Les deux hommes travaillent ainsi main dans la main sur la saison à venir, ce qu’a confirmé l’entraîneur parisien ce vendredi. « Je me sens toujours légitime à être entraîneur du PSG. On prépare avec Luis Campos la saison prochaine même si mon quotidien, c'est cette fin de saison avec la détermination d'aller chercher le titre », confie Galtier en conférence de presse.

« On travaille sur ce qu'il va se passer la saison prochaine »