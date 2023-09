Il contacte Cyril Hanouna après son départ de l’OM, la surprenante révélation

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après une expérience à l’OM, Jacques Cardoze a décidé de rejoindre… Cyril Hanouna. L’ancien directeur de la communication du club phocéen officiera en effet comme chroniqueur cette saison dans l’émission "Touche pas à mon poste", une reconversion qu’il assume fièrement et dont il est à l’origine comme l'a expliqué le principal intéressé ce lundi sur le plateau de l’émission diffusée sur C8.

On peut avoir plusieurs vies au cours de son existence, Jacques Cardoze en est la preuve. Alors journaliste et présentateur de l’émission Complément d’enquête sur France 2 , celui-ci décida en mai 2021 de rejoindre l’Olympique de Marseille pour y devenir le directeur de la communication. « Je rejoins mon club de coeur, mon club de toujours, celui qui n'a cessé d'accompagner mes pensées pendant mes 30 années de télévision », s’enflammait-il sur les réseaux sociaux. Une expérience s’achevant en décembre 2022, notamment à cause d'une « trop grande ­liberté de parole » selon les informations divulguées par L’Équipe à cette époque. Jacques Cardoze annonçait alors sa volonté de reprendre son « chemin de journaliste », mais c’est finalement dans le divertissement que l’ancien de l’OM a rebondi.

« D'abord, il faut le dire, Cyril, c'est moi qui t'ai contacté »

Cette saison, Jacques Cardoze officiera en effet dans l’émission " Touche pas à mon poste ", un joli coup réalisé par Cyril Hanouna, qui n’a pas eu besoin d’aller chercher l’ancien directeur de la communication de l’OM. « D'abord, il faut le dire, Cyril, c'est moi qui t'ai contacté », a-t-il révélé sur le plateau de TPMP ce lundi. « Jacques m'a laissé un petit message sur Instagram, je ne sais plus mais tu me disais 'Cyril si tu veux qu'on prenne un petit verre ensemble, on se voit'. J'ai répondu 'vas-y, banco'. On s'est vu deux jours après. On a pris un verre ensemble, on s'est parlé, et au bout de cinq minutes j'ai dit 'c'est bon, tu viens’ », a poursuivi Cyril Hanouna, dans des propos relayés par PureMédias .

« J'aime la contradiction donc je suis très heureux d'être là »