Poussés dehors par le PSG, ils se font critiquer à l’étranger

Axel Cornic

Le mercato du Paris Saint-Germain est salué depuis la fermeture le 1er septembre dernier, mais pas seulement pour les arrivées. C’est en effet sur les dé »parts que le club parisien s’est illustré, avec la liste des indésirable qui s’est drastiquement réduite, puisque Neymar, Leandro Paredes, Renato Sanches ou encore Georginio Wijnaldum ont été poussés vers la sortie. Mais les choses ne vont pas forcément mieux pour eux loin du PSG…

Luis Campos avait annoncé une révolution lors de son arrivée au PSG, qui a finalement eu lieu avec un an de retard. Entre arrivées et départs l’effectif parisien a beaucoup changé, mais s’est surtout resserré, avec plusieurs indésirables qui ont été poussés vers la sortie sans ménagements.

Le PSG s’est débarrassé des indésirables

C’est le cas de Leandro Paredes et Renato Sanches, qui n’avaient plus leur place dans les plans de Luis Enrique à Paris. Le premier avait déjà été prêté à la Juventus la saison dernière où il n’a finalement pas été gardé, tandis que le second avait été recruté sous les indications de Campos et Christophe Galtier, sans jamais convaincre au PSG.

Paredes et Sanches ne cartonnent pas en Serie A