Il claque la porte du PSG et se justifie

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Désireux de changer d'air cet été, Joane Gadou a pris la décision de changer d'air. Comme beaucoup de Français avant lui, ce jeune espoir, formé au PSG, a rejoint la galaxie Red Bull. Ce défenseur d'1m95 s'est engagé jusqu'en 2027 avec Salzbourg et s'est exprimé, pour la première fois, sous ses nouvelles couleurs.

Le PSG a marqué l’histoire cet été. Ce mardi, le club de la capitale a vendu Joane Gadou au Red Bull Salzbourg pour 10M€. Le défenseur devient le joueur mineur le plus cher de l’histoire de la formation parisienne. Après avoir signé son contrat, le joueur de 17 ans s’est exprimé sur son transfert et en a dit plus sur les raisons de son départ.

Mercato : Il fait ses adieux au PSG ! https://t.co/6Un1Om9V7l pic.twitter.com/0sV94QdwYV — le10sport (@le10sport) September 3, 2024

« C'est un club qui croit aux jeunes joueurs »

« Je suis très heureux d'avoir signé un contrat avec le FC Red Bull Salzbourg et j'ai hâte de fouler le terrain. Salzbourg est un très bon choix pour moi car c'est un club qui croit aux jeunes joueurs et leur donne la possibilité de progresser rapidement. J'aimerais y parvenir aussi. Je suis fan de Dayot Upamecano, qui a joué ici, qui est désormais international français et dont le style de jeu m'est un peu familier » a déclaré Gadou lors d’un entretien accordé aux médias du club.

Le Red Bull Salzbourg jubile

Visiblement, le Red Sull Salzbourg ne regrette pas cet investissement. « Joane Gadou est un véritable talent de haut niveau, qui avait beaucoup d'options pour la suite de sa carrière mais qui a décidé de nous rejoindre et de suivre notre Salzbourg Way. Nous sommes vraiment ravis car nous sommes plus que convaincus de sa qualité. Nous aurons certainement beaucoup de plaisir avec lui à l'avenir et nous lui donnerons tout le temps et le soutien dont il a besoin pour se développer le mieux possible avec nous » a déclaré Bernhard Seonbuchner, directeur sportif de l’équipe autrichienne.