«Il avait perdu la flamme», l’OM l’a brisé

Poussé vers la sortie par l’OM l’été dernier, Bamba Dieng devrait finalement quitter Marseille cet hiver. Un accord a été trouvé entre le club olympien et Lorient pour un transfert avoisinant les 10M€, bonus compris. Un départ qui fait suite à sa prestation décevante contre Rennes. D'ailleurs, l'entourage de Bamba Dieng a été autant surpris qu’Igor Tudor de cette triste entrée en jeu.

Depuis l’été dernier, Bamba Dieng est dans une situation plus qu’étrange. Poussé vers la sortie lors du mercato estival, l’attaquant de 22 ans était finalement resté à l’OM suite à l’échec de sa visite médicale avec l’OGC Nice. Réintégré à l’effectif, Dieng n’a pas convaincu et se dirige vers un départ à Lorient pour un montant avoisinant les 10M€. Une aubaine pour l’international sénégalais, en manque cruel de temps de jeu à l’OM.

«Je n'ai pas aimé la façon dont Bamba Dieng a joué»

Même s’il a eu quelques occasions de se montrer ces dernières semaines, Bamba Dieng n’a pas convaincu Igor Tudor. Après le match contre Rennes en Coupe de France, l’entraîneur de l’OM avait même fait savoir en conférence de presse qu’il n’était pas satisfait de la performance de son jeune attaquant. « Je n'ai pas aimé la façon dont Bamba Dieng a joué et je lui ai dit dans le vestiaire. C'est un bon garçon et un bon joueur, mais je n'ai pas aimé son entrée », avait lâché Igor Tudor.

«Cette entrée en jeu ne lui ressemble pas»