Il arrive au PSG, son salaire est dévoilé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le PSG a enfin mis un gros coup d'accélérateur sur son mercato. Ainsi, après Lucas Chevalier, qui a rejoint le club parisien en provenance du LOSC pour 55M€, bonus compris, Illya Zabarnyi va suivre et lui aussi s'engager avec le PSG. L'international ukrainien devrait signer cinq ans et toucher 4,5M€ par an.

Renato Marin a du se sentir bien seul. Et pour cause, le portier italo-brésilien a longtemps été l'unique recrue estivale du PSG. Mais tout s'est accéléré ces dernières heures puisqu'il a été rejoint par Lucas Chevalier, recruté pour 55M€, bonus compris. Et ce n'est pas terminé.

Zabarnyi au PSG, c'est bouclé ! En effet, le PSG et Bournemouth auraient trouvé un accord pour le transfert d'Illya Zabarnyi dont L'EQUIPE dévoile les détails. Ainsi, le club parisien débourserait 63M€ auxquels s'ajouteraient 3M€ de bonus. 1,5M€ de ces bonus seront débloqués en cas de victoire en Ligue 1, l'autre si jamais le PSG remporte une nouvelle fois la Ligue des champions lors des cinq prochaines années.