Il a signé avec l’OM : Un crack unique est à Marseille !

Arrivé l’année dernière dans la cité phocéenne, Robinio Vaz continue de séduire avec ses performances convaincantes sous le maillot de l’OM. Auteur de deux buts et deux passes décisives cette saison, l’attaquant de 18 ans séduit au sein du club, où l’on ne tarit pas d’éloges à son égard.

Buteur samedi soir lors de la victoire éclatante de l’OM contre Le Havre (6-2), Robinio Vaz a notamment reçu les félicitations de Mason Greenwood après la partie. « C’est un super bon mec, il met une bonne ambiance. Il est incroyable, match après match il devient meilleur ! », s’était enflammée la star marseillaise. Un sentiment partagé par beaucoup en interne, alors que l’attaquant de 18 ans réalise un bon début de saison avec deux réalisations et autant de passes décisives.

Robinio Vaz a signé un nouveau contrat cet été Arrivé à l'Olympique de Marseille en juillet 2024 en provenance du FC Sochaux, Robinio Vaz a prolongé son contrat jusqu'en 2028, preuve de la confiance accordée par l’écurie phocéenne à son jeune attaquant. Au sein du club, on se montre dithyrambique à son égard.