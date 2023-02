«Il a handicapé sa carrière», l’erreur fatale d’un joueur du PSG

Arthur Montagne

L’été dernier, l’un des premiers coups de Luis Campos au PSG est le recrutement d’Hugo Ekitike en provenance du Stade de Reims. Prête avec une option d’achat obligatoire, le jeune attaquant peine toutefois à s’imposer à Paris. Il faut dire que Daniel Riolo dresse un constat accablant sur Ekitike, qui n’a pas le niveau du PSG selon lui.

L’été dernier, pour son premier mercato dans la peau du conseiller sportif du PSG, Luis Campos a débuté par le recrutement de deux jeunes talents à savoir Vitinha et Hugo Ekitike. L’attaquant français a débarqué sous la forme d’un prêt avec option d’achat quasiment obligatoire. Mais l’ancien Rémois peine à convaincre et après avoir réclamé du temps de jeu, Ekitike n’arrive pas à se distinguer à Paris. Pour Daniel Riolo, le jeune attaquant à ainsi fait une erreur n’en signant au PSG.

Riolo fracasse Ekitike

« On parle d'Ekitike, l'attaquant de Reims, faut se calmer ! Le PSG est obligé de dire "il fallait qu'Ekitike soit au Vélodrome". Mais on est en train de parler de quoi là ? On est en train de se dire : "il manquait Ekirike !" Mais jamais j'aurais pensé dire ça un jour. Le problème est là ! Tu te retrouves avec gamins sur le banc et l'attaquant de Reims. Cela fait deux ans qu'il faut mettre des mecs dehors », confie l’éditorialiste de RMC au micro de l’ After Foot avant d’en rajouter une couche.

«Il n’a le niveau pour le PSG»