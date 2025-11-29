Ibrahima Konaté au PSG : Le coup de pression surprise !

Pierrick Levallet

Et si Ibrahima Konaté signait au PSG à l’issue de la saison ? En fin de contrat en juin prochain avec Liverpool, l’international français avait l’embarras du choix il y a encore quelques semaines. Mais la plupart de ses prétendants se seraient retirés du dossier. De ce fait, les Reds mettraient de plus en plus la pression sur le défenseur central de 26 ans pour obtenir sa signature.

Ibrahima Konaté pourrait ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière à l’issue de la saison. Son contrat avec Liverpool expire en juin prochain, et il n’a toujours pas prolongé. Les négociations n’avanceraient d’ailleurs pas vraiment entre les deux parties. Dans le même temps, le défenseur de 26 ans aurait tapé dans l’oeil du PSG, qui se tiendrait à l’affût.

Le PSG garde un oeil sur la situation de Konaté Il y a encore quelques semaines, Ibrahima Konaté avait d’ailleurs l’embarras du choix pour son avenir. Le Bayern Munich et le Real Madrid étaient annoncés sur le coup. Mais le club bavarois ne ferait plus du recrutement d’un défenseur une priorité à en croire Christian Falk. Et les Merengue se seraient retirés du dossier à en croire The Athletic. Liverpool mettrait ainsi la pression à Ibrahima Konaté pour obtenir sa prolongation.