Hazard, Cristiano Ronaldo… Toutes les infos mercato du 16 novembre

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Real Madrid : Eden Hazard vend la mèche pour son départ en 2023

Dans un large entretien accordé à Marca , Eden Hazard évoque son avenir au Real Madrid. Et s'il exclut toute possibilité de départ en janvier, la tendance sera toutefois différente pour l'été 2023 : « En janvier c'est impossible, car j'ai de la famille et j'aime la ville. Mais en été c'est possible que je parte. J'ai encore un an de contrat et ce sera la décision du club. Si le club me dit 'Eden, merci pour quatre ans, mais tu dois y aller', je dois l'accepter car c'est normal. Mais j'aimerais jouer plus, montrer plus que je peux jouer, que je suis un bon joueur », indique l'international belge du Real Madrid.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le PSG n'est pas seul sur Cristiano Ronaldo

Annoncé sur les traces de Cristiano Ronaldo qui est en instance de départ à Manchester United, le PSG va avoir une lourde concurrence à affronter. Selon The Sun, l'Inter Miami aurait également approché l'entourage de CR7, qui pas contre l’idée d’aller relever ce challenge en MLS, dans la franchise de David Beckham. Par ailleurs, selon 90min, le départ de Ronaldo pour le mercato de janvier semble inévitable, et Chelsea ainsi que le Sporting Lisbonne seront également de solides concurrents pour le PSG avec l'attaquant portugais.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Adrien Rabiot dans le flou pour son avenir à la Juventus

Interrogé dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport alors que son avenir à la Juventus Turin est incertain et que le PSG envisage de le rapatrier libre l'été prochain, Adrien Rabiot évoque sa situation : « C'est vrai, il y avait des contacts en Premier League, mais en fin de compte, c'était peut-être une chance que je sois resté, peut-être la meilleure décision. La Premier League reste le championnat le plus populaire, mais je ne pense pas à l'avenir, je reste concentré sur la Coupe du monde. Le club et moi ne sommes pas pressés, la sérénité règne et nous aurons le temps de peser toutes les possibilités », confie l'international français, qui arrivera au terme de son contrat avec le Juve en juin 2023.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Bakambu balance sur son départ de l'OM