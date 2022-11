Mercato - PSG : Keylor Navas se lâche sur sa situation au PSG

Thibault Morlain

A son arrivé sur le banc du PSG, Christophe Galtier a immédiatement tranché pour les gardiens. L’alternance a pris fin et une réelle hiérarchie a été mise en place. Au grand dam de Keylor Navas. Le Costaricien s’est ainsi retrouvé remplaçant de Gianluigi Donnarumma et il n’a d’ailleurs pas joué cette saison. Forcément, cela n’est pas simple à vivre pour Navas.

Alors que Keylor Navas vient de rejoindre la sélection du Costa Rica en vue de la Coupe du monde, le portier du PSG n’arrive toutefois pas dans les meilleures conditions. En effet, le Costaricain n’a pas joué la moindre minute cette saison. Relégué comme doublure de Gianluigi Donnarumma, Navas a alors dû prendre son mal en patience sur le banc de touche du PSG. Une situation terrible pour celui qui est considéré comme l’un des meilleurs gardiens du monde.

« Ne pas jouer, c’est triste mentalement »

Et ce mercredi, rapporté par Diez , Keylor Navas a livré ses vérités à propos de sa situation au PSG. Le portier de Christophe Galtier a alors expliqué : « Plus qu’un changement physique, ne pas jouer, c’est triste mentalement. Quand tu t’entraînes bien, tu fais les efforts, tu as la conscience tranquille. Je suis arrivé dans un groupe (la sélection du Costa Rica) où tout le monde a confiance en moi et c’est motivant. On ne peut pas cacher que j’aurais aimé arriver à la Coupe du monde en ayant joué, mais c’est une motivation supplémentaire pour ce Mondial ».

« Evidemment que je n'aime pas être remplaçant »