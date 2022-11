Mercato - PSG : Au cœur d’un duel entre le Barça et Paris, Pavard donne le ton

Thomas Bourseau

Benjamin Pavard (26 ans) va entrer dans les 18 derniers mois de son contrat au Bayern Munich. Mais en raison de sa volonté d’évoluer dans l’axe de la défense, le principal intéressé refuserait de rallonger son bail, ce qui pourrait ne pas faire les affaires du FC Barcelone ainsi que du PSG.

Lors du Mondial au Qatar avec l’Equipe de France, Benjamin Pavard va avoir la possibilité de se montrer lui qui semble avoir des envies d’ailleurs comme son interview pour L’Equipe l’a clairement laissé entendre. « Après, cela fait sept ans que je suis en Allemagne, j'ai tout gagné avec le club. Je ne suis pas contre découvrir un nouveau projet. C'est peut-être le moment. Pourquoi pas découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture ? Mais il faut que le projet sportif soit intéressant. J’ai envie de quoi ? Relever de nouveaux défis, découvrir un autre football, une nouvelle culture » . De quoi faire les affaires du PSG, intéressé par le profil du champion du monde 2018 ?

Benjamin Pavard veut quitter le Bayern pour jouer défenseur central

Alors que le contrat de Benjamin Pavard expirera en juin 2024 au Bayern Munich, une prolongation de contrat ne serait pas à l’ordre du jour actuellement. Pour la simple et bonne raison que Benjamin Pavard aimerait se lancer un nouveau challenge ailleurs selon Mundo Deportivo , où on lui promettrait d’évoluer au poste de défenseur central et non de latéral droit comme c’est le cas au Bayern Munich.

Le Barça chercherait à recruter Pavard en tant que latéral droit...