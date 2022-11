Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos est intéressé, Pavard ouvre grand la porte à un départ

Publié le 11 novembre 2022 à 00h30

Thibault Morlain

Après avoir manqué le coche avec Milan Skriniar lors du dernier marché des transferts, Luis Campos est toujours à la recherche d’un renfort défensif pour le PSG. Et si le Portugais revenait à la charge pour Benjamin Pavard ? Cet été, le club de la capitale était intéressé par le joueur du Bayern Munich, qui n’exclut pas aujourd’hui un départ de la Bavière.

Lors du dernier mercato estival, Luis Campos ne pensait pas seulement à Milan Skriniar pour la défense centrale du PSG. En effet, le Portugais avait ouvert d’autres dossiers, dont l’un menait à Benjamin Pavard. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le Bayern Munich, le champion du monde 2018 n’a toutefois pas quitté la Bavière. Mais dans les mois à venir, la situation pourrait bien être différente et le PSG pourrait alors en profiter s’il revenait à la charge.

Transferts - PSG : Cette promesse qui a changé le mercato de Skriniar https://t.co/yy3Br2Szsl pic.twitter.com/D36CHrWn05 — le10sport (@le10sport) November 10, 2022

« Il n'y a pas eu de discussions particulières »

Lors d’une interview pour L’Equipe , Benjamin Pavard s’est confié sur son avenir. Et le défenseur du Bayern Munich n’a clairement pas exclu un départ. « Des discussions pour prolonger ? Non, il n'y a pas eu de discussions particulières. Pour l'instant, je suis concentré sur la Coupe du monde, sur le fait d'être le plus performant possible dans un très grand club, l'un des meilleurs du monde. J'ai un immense respect pour le Bayern, j'y ai appris l'exigence du très haut niveau et c'est un honneur de porter ce maillot », a expliqué Pavard, avant d’ouvrir la porte à un futur transfert.

« Je ne suis pas contre découvrir un nouveau projet… »