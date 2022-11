Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Une réponse à 65M€ tombe sur le mercato de Campos

Publié le 10 novembre 2022 à 23h45

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato hivernal, Luis Campos pourrait avoir une ouverture avec Mykhaylo Mudryk puisque le Shakhtar Donetsk serait prêt à laisser filer l’international ukrainien pour 65M€. Pour autant, le conseiller football du PSG n’est pas seul sur le coup.

Mykhaylo Mudryk semble être bien parti pour faire monter la pression sur le marché des transferts. Du haut de ses 21 ans, le polyvalent ailier du Shakhtar Donetsk est contractuellement lié jusqu’en juin 2026, mais pourrait ne pas s’y éterniser en raison de sa cote sur le marché des transferts. Conseiller football du PSG, Luis Campos semblerait être intéressé par le profil de Mudryk.

Toujours pas d’offre de transfert pour Mudryk

Cependant, il semblerait qu’Arsenal soit particulièrement intéressé par le profil de Mykhaylo Mudryk. En outre, plusieurs clubs de Premier League partageraient l’intérêt des Gunners pour Mudryk. Cependant, d’après Fabrizio Romano et ce bien qu’Arsenal soit annoncé comme étant en bonne position pour le transfert de l’attaquant ukrainien, aucune offre ne figurerait sur la table du Shakhtar Donetsk.

Le Shakhtar prêt à céder Mudryk cet hiver pour 60M€